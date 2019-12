Investito mentre andava in bici al lavoro, paura all'alba: ferito un trentenne

Paura all’alba agli Archi, dove un trentenne è stato investito da un’auto mentre andava in bicicletta al lavoro.

L’uomo, originario del Bangladesh, è stato centrato in pieno in via Marconi ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha soccorso il paziente e l’ha portato con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5,30 di questa mattina.