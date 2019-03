Perde il controllo e causa una carambola, giovane donna in ospedale

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio, intorno le 17.15, in via Pesaro ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento una ragazza di 19 anni ha perso il controllo della sua Lancia centrando prima una Volkswagen Golf e poi causando l'impatto tra quest'ultima ed una terza auto parcheggiata. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorso l'automobilista e l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la Polizia Municipale oltre ai vigili del fuoco.