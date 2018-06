Tamponamento in galleria, coinvolte alcune auto: disagi al traffico

Incidente questa mattina all'interno della galleria del Risorgimento ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento alcune auto si sono toccate provocando un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Per fortuna nessun automobilista è rimasto ferito. Nella zona traffico rallentato e disagi per tutta la durata dell'intervento.