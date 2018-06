Ciclista investito all'uscita della galleria, l'auto non si ferma e sgomma a tutta velocità

Stava percorrendo la galleria della Montagnola, lato sud, insieme ad un altro ciclista quando un'auto l'ha centrata in pieno e l'ha fatta sbalzare a terra. Paura oggi pomeriggio, intorno alle 16.15, per una turista di Bolzano che dopo lo schianto è scivolata per alcuni metri. L'auto che l'ha travolta invece di fermarsi ha proseguito la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. I Carabinieri invece dovranno far luce su quanto accaduto e rintracciare il proprietario dell'auto.