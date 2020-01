Guida ubriaca, travolge un'auto in sosta e si ribalta: paura per un'anconetana

Guida ubriaca in pieno centro, urta contro un veicolo regolarmente in sosta e si ribalta. E' questo quanto successo l'altro giorno ad Ancona. Ad avere la peggio è stata proprio la giovane automobilista anconetana che ha riportato qualche contusione ma per fortuna nessuna grave conseguenza.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona intervenuti sul posto, hanno accertato che il tasso alcolemico della giovane era superiore a quello consentito (pari a 1.27 g/l).