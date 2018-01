Incidenti stradali, tre gli scontri nella notte: feriti sei automobilisti

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in tre distinti incidenti stradali. Il primo è avvenuto alle 20.45 circa a Castelplanio di Ancona all'incrocio di via Canneggie con via Brodolini. Due autovetture si sono scontrate tra di loro e le tre persone che erano a bordo sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti di cui uno alimentato a GPL.

Il secondo è avvenuto alle 23.15 circa in via Cantalupo a Filottrano, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente, finendo poi nel nel fossato. I vigili del fuoco hanno soccorso le tre persone ferite che ricevute le prime cure sul posto sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e fornito assistenza alle forze dell’ordine durante i rilievi del caso.

Il terzo e avvenuto Passatempo di Osimo in via Montefanese, dove un'auto è finita fuori strada. La vettura, condotta da una giovane ragazza, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi diverse volte e finendo nel campo al lato della strada. La conducente per fortuna è uscita illesa dall'abitacolo.