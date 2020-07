Mattinata di caos alla Baraccola, soccorsi in serie tra incidenti e un malore

Mattinata di caos in via Albertini per tre soccorsi effettuati quasi in contemporanea dal 118, dovuti a un malore e due incidenti. La Croce Gialla di Camerano è intervenuta per soccorrere un uomo che si è sentito male mentre passeggiava: è stato portato al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Attorno alle 12,30 si sono verificati due incidenti a poca distanza uno dall’altro. Nel primo, la Smart condotta da una donna di 40 anni è entrata in collisione con un autobus: la Croce Gialla l’ha portata a Torrette in condizioni non gravi. Nel secondo, un 26enne anconetano ha tamponato un’auto alimentata a Gpl: sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo, è intervenuta la Croce Rossa per portare all’ospedale il ragazzo che ha riportato varie contusioni e traumi. Inevitabili i disagi per la circolazione.

