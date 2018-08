Schianto in rotatoria, motociclista travolto alla Baraccola: poi la corsa in ospedale

Incidente stradale intorno alle 17 di oggi pomeriggio all'altezza di una rotatoria zona Baraccola, dove un motociclista anconetano di 42 anni è stato centrato in pieno da un'automobile. Ad soccorrerlo un medico di Torrette ed un operatore della Croce Gialla di Camerano che si trovavano in quel momento nella zona. Poi sul posto anche la Croce Gialla di Ancona e la Polizia municipale. Il centauro è stato poi portato in ambulanza all'ospedale di Torrette con un codice giallo avanzato.