Incidente sull'Asse, ragazza perde il controllo e si schianta sul guardrail

Un momento di distrazione oppure l'asfalto bagnato dalla pioggia di questa mattina. Paura intorno le 13.30 sull'Asse Nord-Sud, dove una ragazza ha perso il controllo della propria auto ed è finita a tutta velocità contro il guardrail. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'uscita per via delle Tavernelle, lungo la corsia sud in direzione Baraccola. A bordo del veicolo una 30enne che è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette in codice giallo. Le sue condizioni non sono per fortuna preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. La viabilità ha subito forti disagi per tutta la durata dell'intervento.