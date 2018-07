Doppio incidente, maxi tamponamento sulla Flaminia e schianto all'Asse

Sono due gli incidenti che si sono verificati oggi pomeriggio lungo le strade del capoluogo. Il primo intorno alle 15 è avvenuto in via Flaminia, zona Palombella, dove un'anziana automobilista, forse accecata dal sole, ha perso il controllo del suo mezzo ed ha provocato un maxi tamponamento. Cinque i veicoli coinvolti con una donna di mezza età che è stata trasportata nel vicino ospedale di Torrette per alcuni controlli. Le sue condizioni sono buone. intervenuta la Croce Gialla di Ancona.

Il secondo incidente invece è avvenuto un paio d'ore più tardi lungo l'Asse Nord-Sud. Questa volta ad avere la peggio sono stati due ragazzi, di 35 e 28 anni. Per cause ancora da chiarire la loro auto ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Sul posto oltre alla Croce Gialla di Ancona anche la Polizia Municipale ed i Carabinieri. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con un codice di media gravità.