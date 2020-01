Schianto sull'asse, il 55enne investito è in prognosi riservata e il Comune sparge il sale

Restano gravi le condizioni del 55enne investito ieri mattina nel maxi incidente con 5 feriti avvenuto sull’asse nord-sud, provocato dal ghiaccio sulla strada.

L’uomo, che stava andando a lavorare alla Fincantieri per conto di una ditta di Como, si era fermato davanti alle auto coinvolte nell’incidente, a distanza di sicurezza, per soccorrere i colleghi che viaggiavano su un furgone. Nel momento in cui stava posizionando a terra il triangolo d’emergenza è sopraggiunta una Panda, condotta da una 45enne, che ha perso il controllo, ha tamponato una Mini e ha travolto il 55enne, schiacciandolo contro il guardrail. Nell’impatto, anche una 36enne d’origine spagnola, che era scesa dall’auto dopo il primo incidente, è stata investita, ma ha riportato ferite meno preoccupanti. Gravi, invece, restano le condizioni del 55enne, ricoverato nella clinica di rianimazione di Torrette in prognosi riservata.

Intanto, il Comune ieri sera si è attivato per spargere sale e graniglia nei punti più elevati dell’asse, esposti a rischio ghiaccio, con un mezzo spargisale. Le opposizioni accusano il sindaco Valeria Mancinelli di non aver predisposto misure preventive per impedire la formazione di ghiaccio, ma in una nota il Comune ha spiegato che da parte della Protezione Civile non era stata segnalata alcuna allerta meteo e che, in ogni caso, «ad ogni immissione sull'asse sono presenti cartelli che segnalano pericolo di formazione di ghiaccio e strada sdrucciolevole».