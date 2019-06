Violento frontale al Vallone, donna gravissima: automobilista ubriaco fugge per campi

Incidente stradale questa mattina alle 7 lungo la strada del Vallone, che dall'Aspio va verso Polverigi. Per cause ancora in fase di accertamento due auto, una Fiat 600 condotta da una donna di 55 anni e una Renault Clio con alla guida un 43enne, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio la donna che ha riportato fratture a gambe e braccia ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Torrette. L'altro automobilista invece, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, è scappato nei campi ma è stato fermato poco dopo dai Carabinieri ed arrestato per lesioni stradali gravi. Dal test alcolemico è emerso che l'uomo aveva un tasso tre volte superiore al consentito. Il 43enne si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani mattina. Sul posto automedica del 118, Croce Gialla di Ancona, Croce Gialla di Camerano, Carabinieri e vigili del fuoco.

