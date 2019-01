L'albero cade e si schianta sull'auto in transito, dentro c'erano 3 ragazzi

Ieri sera alle 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Osimo sulla Provinciale 5, al km 12 in via Flaminia, per un albero caduto sulla strada. L’albero si è schiantato su una macchina in transito dove dentro c'erano 3 ragazzi. Miracolati i giovani nel mezzo perché illesi. I vigili del fuoco, dopo essersi accertati che non ci fossero feriti, hanno operato per tagliare a pezzi l’albero per riaprire la viabilità.