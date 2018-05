Accelera d'un tratto e centra un'auto parcheggiata, paura tra i passanti: 2 donne in ospedale

Ha perso il controllo affondando il piede sul pedale dell’acceleratore e si è schiantato contro un’auto in procinto di uscire da un parcheggio a lato della strada. Tanta la paura, non solo per i coinvolti nell’incidente stradale, ma anche per i pedoni che, in quel momento, stavano percorrendo la via e si sono visti l’auto accelerare, deviare la sua corsa e finire contro l'altro mezzo con dentro due donne.

E’ quanto accaduto oggi pomeriggio nel cuore del quartiere Piano di Ancona. Erano circa le 17,15 quando la prima auto, una Fiat Uno vecchio modello condotta da un anconetano ultrasettantenne, stava percorrendo via Cristoforo Colombo in direzione Pinocchio. Ad un tratto l’auto avrebbe sbandato, acquisendo velocità, per poi impattare con grande violenza contro l’altra auto, una Fiat Punto a bordo della quale c'erano 2 anconetane di 34 e 48 anni. Quando l'auto "impazzita" le ha puntate, le due donne stavano uscendo dal parcheggio. L’anziano le ha colpite proprio sulla parte anteriore sinistra, tra la portiera e il motore. Un impatto talmente violento da trascinare la Fiat Punto con le due donne oltre il marciapiede della via, poche decine di metri prima della volta semaforica per via Ascoli Piceno.

La prima ad arrivare è stata un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona perché di passaggio mentre era impegnata nel trasporto dialisi. Gli operatori della CRI si sono fermati per prestare i primissimi soccorsi e dare l’allarme al 118, che ha poi inviato 2 ambulanze della Croce Gialla dorica. Anche se lievemente, sono rimaste ferite le due donne e, solo dopo essere state immobilizzate sulla barella spinale, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice verde.