Scontro in autostrada nella notte, un ferito in ospedale

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 5,45 circa in autostrada per un tamponamento tra un autoarticolato e un furgone. Il fatto è avvenuto lungo corsia sud tra i caselli di Senigallia e Montemarciano. La squadra dei pompieri sul posto ha estratto il conducente del furgone, affidandolo alle cure dei sanitari e messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.