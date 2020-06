Scontro fra auto vicino al casello dell'A14: 3 veicoli coinvolti

Incidente stradale poco fa, intorno alle 15,30, in A14, a un chilometro circa al casello Civitanova/Porto Recanati. Ci sono 3 veicoli coinvolti, dopo lo scontro tra 2 auto, che si sarebbero toccate all’altezza del salto di carreggiata dove la direzione nord e quella sud, si uniscono in un’unica strada con doppio senso di marcia per dei lavori stradali. Sul posto i soccorsi.

Servizio in aggiornamento