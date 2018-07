Incidente in A14, prima il tamponamento mortale e poi un'auto ha falciato 2 persone

Ci sono stati due incidenti uno di seguito all’altro stamattina lungo la A14, in cui è rimato ucciso un cittadino svizzero di 27 anni. Prima un’auto ha violentemente tamponato un mezzo pesante, poi, mentre alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso ai primi coinvolti, è arrivata un’altra auto che non è riuscita ad evitare l’impatto con 2 persone ferme sulla carreggiata nord dell’autostrada, a poche centinaia di metri dal casello Ancona Nord. E’ questa la prima ricostruzione della Polizia Stradale delle Marche, arrivata al Km 214+100.

Erano circa le 7 del mattino quando un’auto Bmw serie 3 con a bordo due fratelli svizzeri di 19 e 27 anni stava procedendo verso nord. Si sono schiantati contro la parte posteriore di una cisterna che trasportava latte. Un impatto durissimo in cui è rimasto ucciso il 27enne, seduto sul sedile del passeggero. Poi alcune auto si sono fermate per prestare aiuto in attesa dei soccorsi. Tra loro c’era un camionista di 37 anni di Macerata e un albanese di 30 anni. Sono stati proprio questi due ad essere investiti da una Citroen C2. il primo, il camionista maceratese, è stato investito in pieno ed è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette in prognosi riservata. Il secondo, l’albanese di 30 anni, è stato colpito di striscio ed è andato a terra riportando una frattura alla gamba. Ma nell’auto dell’albanese era presente il padre che, alla vista del figlio che finiva a terra, ha avuto un malore. A finire all’ospedale anche il 19enne svizzero, dimesso poche ore dopo l’arrivo al Pronto Soccorso.

Sul posto, oltre la Polizia e i vigili del fuoco, diversi mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, che hanno trasportato via i feriti e tentato di salvare il passeggero svizzero, ma per lui ormai non c’era più niente da fare.