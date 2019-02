Scontro lungo la A14, ci sono 2 feriti: uno di loro è grave

Ieri sera, alle 20 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la A14 corsia sud tra le uscite di Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche, al Km 260+600, per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, due auto si sono scontrate tra di loro, una si è rovesciata con il conducente incastrato al suo interno.

I pompieri, intervenuti dal distaccamento di Osimo e Civitanova, hanno estratto il ferito bloccato all’interno della vettura. Ferito anche l'altro automobilisti, entrambi sono stati trasportati dal personale del 118, con il più grave al pronto soccorso di Torrette mentre l’altra al pronto soccorso di Civitanova. Successivamente è stato messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.