Schianto in A14, auto finisce contro il muro in galleria: un ferito in ospedale

Incidente in A14 poco fa. Un’auto si sarebbe schiantata contro un muro e a finire in ospedale un uomo di 57 anni, arrivato al Pronto Soccorso in codice giallo. Lo scontro è avvenuto nella galleria tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord.

Sul posto 118 con automedica di Falconara e Croce Gialla di Chiaravalle, oltre ai vigili del fuoco.