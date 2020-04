Sollevatore telescopico finisce in un fossato

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via della stazione, per un sollevatore telescopico finito in un fossato. La squadra dei pompieri arrivata sul posto, ha imbragato il mezzo con l'autogru e riposizionato sulle ruote. L'intervento si è concluso alle ore 20,30 circa. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte, dunque nessun ferito.

