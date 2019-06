Ancora un incidente al porto: operaio vola da una nave e finisce in mare

Ancora un incidente sul lavoro al porto. Proprio nel giorno in cui è stato dato l’ultimo saluto a Luca Rizzeri, il 34enne ucciso lunedì dalla cima spezzata di una nave, un operaio di una ditta esterna si è gravemente infortunato al cantiere navale Crn: è volato da un’altezza di 7-8 metri ed è finito in mare. Ora si trova ricoverato all’ospedale di Torrette in gravi condizioni: ha rischiato l'annegamento ed ha riportato un trauma facciale.

Si tratta di un 46enne che, secondo le prime informazioni, stava svolgendo lavori di carpenteria su una nave in costruzione quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto, finendo in mare. E’ accaduto attorno alle 17,30. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi. L’uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla Capitaneria di porto, intervenuti insieme alla polizia e al 118 con l’automedica. E’ stato trasportato in codice rosso a Torrette da un’ambulanza della Croce Rossa.