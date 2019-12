Incidente sul lavoro, operaio investito da un trattore: è grave

JESI - Stava lavorando all'interno della New Holland di Jesi quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un trattore. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio intorno le 18.30, all'interno dell'azienda di via Leone XVIII. L'uomo, un operaio di 52 anni, è finito sotto al mezzo tra lo choc dei suoi colleghi che hanno subito allertato il 118. Parso subito in gravi condizioni, l'uomo è stato prima trasportato all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi e poi in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

