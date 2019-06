Volo di 11 metri da palazzo degli Anziani, la procura apre un fascicolo per lesioni colpose

La procura aprirà un fascicolo, ipotizzando il reato di lesioni colpose, per chiarire le cause, la dinamica e le responsabilità del grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 27 giugno, a Palazzo degli Anziani, dove un operaio albanese di 33 anni è precipitato dal sottotetto, schiantandosi sul pavimento dell’aula consiliare, dopo un volo di 11 metri.

Il bollettino medico

L’uomo, dipendente della ditta Montedil di Loreto, è miracolosamente vivo, considerando che non indossava l’equipaggio di sicurezza e non era imbracato, ma le sue «condizioni cliniche restano stabili ed è in prognosi riservata», recita l’ultimo bollettino medico. E’ ricoverato in rianimazione a Torrette ed è in coma farmacologico. La scorsa notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico, da parte dell’équipe ortopedica, per ridurre le fratture, ma preoccupa soprattutto l’importante trauma toracico-addominale.

L'indagine

Ora tocca alla procura far chiarezza sull’incidente e individuare eventuali responsabili. Il pm Marco Pucilli questa mattina non aveva ancora ricevuto l’informativa della polizia (intervenuta in piazza Stracca con le Volanti e la Scientifica) e dell’Asur, competente con i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Area Vasta 2. Le relazioni verranno incrociate con quella dei vigili del fuoco, che hanno transennato la sala consiliare, inagibile fino a quando non verranno eseguiti i lavori di riparazione del buco che si è creato nella volta del sottotetto in gesso e camorcanna. E’ da lì che è precipitato l’operaio 33enne, mentre insieme a un collega stava eseguendo l’opera di installazione di una nuova “linea vita” sul tetto di Palazzo degli Anziani. La magistratura dovrà spiegare cos’è successo e perché l’operaio non indossava casco protettivo e imbracatura: la responsabilità potrebbe ricadere sul datore di lavoro o su chi li ha commissionati, in questo caso il funzionario comunale preposto. Intanto, il Consiglio comunale che era in programma per oggi ed è stato revocato, è stato fissato per lunedì alle ore 15 nella sede centrale del Comune, in largo XXIV Maggio.