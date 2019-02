L'escavatore si ribalta, operaio ferito

Stavano effettuando dei lavori per sistemare la fibra ottica nel quartiere quando l’escavatore di un operaio si è spostato su un punto vuoto, ha perso l’equilibrio e si è ribaltato. Ferito l’operaio.

Il fatto è avvenuto poco fa, intorno alle 20,45, in via Panoramica 31, tra Pietralacroce e il quartiere Adriatico. L’operaio, un uomo di 54 anni di Monteroberto, è stato subito soccorso dai volontari della Croce Gialla di Ancona. L’uomo non sarebbe grave ed era cosciente quando è stato trasportato al Pronto Soccorso di Ancona. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.