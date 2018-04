Finisce fuori strada con la macchina, guidava ubriaco: denunciato e patente ritirata

Era talmente ubriaco da non reggersi neppure in piedi e infatti è finito fuori strada con l’auto. Quando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Osimo sono arrivati sul posto e gli hanno fatto l’etilometro, hanno constatato un tasso alcolico di 1,93 g/l. E’ quanto accaduto ieri sera a Loreto in via Brecce ad un romeno di 26 anni, vittima di un incidente stradale con la sua Audi A3.

Ha fatto tutto da solo e i militari ci hanno messo a capire che il giovane fosse finito fuori dalla carreggiata per colpa dell’alcol. E’ così scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza ed è stata anche ritirata la patente.