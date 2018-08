Travolto da un motoscafo mentre fa immersioni, grave prof anconetano in vacanza

La vacanza di Ferragosto in famiglia in Croazia si trasforma in un incubo per un ex professore anconetano di 64 anni. Pierpaolo Damiani, già docente al liceo Rinaldini, il giorno dell'Assunta è stato investito da un motoscafo mentre stava facendo immersioni. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

L'uomo ha riportato profonde lesioni a un braccio e diverse costole fratturate. Dopo i soccorsi è stato trasportato all'ospedale di Spalato dove ora si trova ricoverato e tenuto in coma farmacologico. Damiani e la moglie, anche lei professoressa di educazione fisica, sono molto conosciuti ad Ancona.