Cade dal ponte che solleva le auto, ferito un operaio

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio intorno alle 15.15 in via Albertini, alla Baraccola. A rimanere ferito un operaio di 68 anni che per cause ancora da chiarire, è caduto mentre si trovava sopra il ponte che solleva le auto. L'uomo infatti stava lavorando all'interno della carrozzeria che è posta a fianco di una concessionaria della zona. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. L'operaio ha riportato delle lesioni ed un trauma cranico ed è stato portato al pronto soccorso.