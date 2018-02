Si incastra un braccio nelle porte dell'autobus, paura per una donna

Paura questa mattina in piazza Ugo Bassi dove una 63enne è rimasta ferita ad un braccio. La donna stava salendo sull'autobus quando la porta si è chiusa incastrandole l'arto. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che l'ha trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Per la donna solo tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Dopo poche ore è stata dimessa dal nosocomio.