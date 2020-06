La squadra al fianco di Giulia: "La partita più importante la stai giocando te e noi ci siamo”

"La partita più importante la stai giocando te e, come in tutte le altre, la tua squadra c’è”.

Stringe un nodo alla gola nel leggere il messaggio con tutte le firme delle compagne di squadra sulla maglia dell’Italgirls Breganze, la quadra di calcio a 5 femminile che milita in serie C e la numero 5 appartiene a Giulia Dal Bianco, la turista di Thiene (Vicenza) vittima del drammatico incidente avvenuto domenica scorsa a Portonovo. La fisioterapista e calciatrice è ancora in coma, ricoverata nella clinica di Rianimazione dell’ospedale regionale di Ancona, dove l’equipe del professor Abele Donati sta tentando il tutto per tutto. Infatti la 31enne vicentina, dopo lo scontro di domenica contro l’autobus che stava risalendo la strada per la baia di Portonovo, è in condizioni disperate e lotta per la vita. Questa è la partita più grande per Giulia, quella per la vita e in quella maglia c’è l’’anima di una squadra che vuole essere al suo fianco anche stavolta, mentre nel vicentino c’è un paese di poco più di 24mila abitanti col fiato sospeso, che tifa dagli spalti lontani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia dell'incidente ha fatto subito il giro della rete. Giulia Dal Bianco é una giovane molto conosciuta nel mondo del calcio a 5 femminile, dopo un lungo corteggiamento da parte della società Italgirls Breganze si era unita alla formazione grigio-rossa con la quale, prima dell'emergenza Covid-19 stava giocando il campionato di serie C. La società, lo staff, le compagne di squadra si sono strette a lei in un abbraccio virtuale, come si vede attraverso uno scatto condiviso sulla pagina Facebook della società vicentina.