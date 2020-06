Incidente in stato d'ebbrezza: denunciati i due conducenti

FALCONARA - Alla guida senza assicurazione tampona un veicolo ma, quando intervengono i Carabinieri, scoprono che entrambi i conducenti superano il tasso alcolemico consentito per legge. Denunciati i due conducenti coinvolti nel sinistro stradale: un trentunenne di origini nigeriane residente a Chiaravalle e un ragazzo di ventitre anni di origini rumene, residente ad Ancona. Il brutto episodio è accaduto domenica 14 giugno verso le 11 di sera in via Baldelli, a Falconara Marittima.

Secondo la ricostruzione dei militari della Sezione Radiomobile l’uomo di 31 anni, a bordo di una Mercedes, intestata alla moglie e senza assicurazione, ha tamponato la Hyundai condotta dal 23enne, di proprietà del padre. Entrambi sono stati sottoposti ad alcool test dai Militari. Il primo è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, mentre il secondo conducente ha registrato un valore leggermente superiore al limite consentito ed è stato multato con una sanzione di 544 euro e dieci punti in meno sulla patente. Nello scontro è rimasta ferita una ragazza di 18 anni di Trecastelli che si trovava a bordo della Hyundai. Per fortuna niente di grave, solo una prognosi di sette giorni per il lieve trauma riportato in seguito allo scontro. Per entrambi i conducenti coinvolti è scattato il ritiro della patente per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto in seguito dal Prefetto. Inoltre, l’autovettura condotta dal 31enne nigeriano è stata sequestrata per la mancanza della copertura assicurativa.