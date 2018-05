Inchiesta raffineria, l'avviso pubblico della Procura

Giusto Decreto del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ancona dott.ssa Irene A. Bilotta, in ossequio agli artt. 154 e 155 del Codice di Procedura Penale, le parti offese/denuncianti degli “episodi odorigeni” manifestatisi in Falconara Marittima (AN), nei pressi della “API Raffineria di Ancona”

In data 11.04.2018 e seguenti, sono informate che, presso la casa comunale di Ancona e Falconara Marittima (AN) é possibile prendere visione ed eventualmente copia degli avvisi di garanzia agli indagati nonché della nomina, ex art. 360 C.P.P., di consulente tecnico d’ufficio per l’esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili volti all’accertamento delle cause che hanno provocato l’emissione delle esalazioni dal noto serbatoio TK61.