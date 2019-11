Corruzione al Comune di Ancona, tutta l'inchiesta nei servizi di AnconaToday

C' un'inchiesta della magistratura che ha fatto tremare il palazzo comunale di Ancona, ma anche tutta la politica e in generale la città perché l'indagine "Ghost Jobs", condota dalla Squadra Mobile della Polizia e dalla sezione giudiziaria della Municipale, ha scoperchiato un sistema clientelare diffuso tra vari uffici del palazzo per agevolare imprenditori amici negli appalti pubblici. Corruzione e affarismo che, ad oggi vede, 5 persone agli arresti, di cui uno in carcere e 30 indagati a piede libero. Di seguito tutti i servizi della nostra testata giornalistica su un fatto destinato a fare la storia di Ancona e delle Marche.

L'indagine giudiziaria

12 nov 2019 - Smembrata la task force dell’indagine, Caglioti tuona: «Rivoglio i miei vigili»

11 nov 2019 - Interrogarori di garanzia, nessuno parla davanti al giudice: salvo un imprenditore

11 nov 2019 - Caso Caglioti, arriva la replica del Comune: "Non c'entra nulla con l'inchiesta"

11 nov 2019 - Caso Caglioti, i sindacati chiedono un incontro alla Mancinelli

11 nov 2019 - Corruzione, Caglioti sospeso per aver rispettato segreto su indagini: «E' dittatura»

10 nov 2019 - Ladri in casa del geometra infedele, la tangente è una porta blindata: «Il lavoro te lo pago doppio»

9 nov 2019 - Lavori al cimitero per pagarsi il bagno extra lusso: «Diciamo che s'è spaccata una fogna»

9 nov 2019 - Foresi e l'inchiesta che fa tremare il Comune: «Posso camminare a testa altissima»

8 nov 2019 - Altro che mela marcia, "accordo di malaffare ben più ampio": «Qui c'è il pane, sono soldi subito e facili»

8 nov 2019 - Gli anconetani hanno pagato appalti lordi per 300mila euro, l'elenco di tutti i lavori fittizi

8 nov 2019 - Parla la città: «Poca fiducia nell'amministrazione, ma no giustizialismo» | VIDEO

8 nov 2019 - L'assessore Manarini: «Ho le mani pulitissime, ma questa è una grossa tragedia personale»

7 nov 2019 - Passetto e cimiteri, regali hi-tech in cambio di varianti: "modello Ancona" di corruzione

7 nov 2019 - La polizia dentro gli uffici di Palazzo del Popolo | VIDEO

7 nov 2019 - Arrestati 4 imprenditori e indagati 4 assessori: i nomi

7 nov 2019 - Nuovo bagno per il dipendente, la tangente arriva a domicilio | VIDEO

7 nov 2019 - «Vorrei prendere un caffè», poi arriva la mazzetta: le immagini riprendono tutto | VIDEO

7 nov 2019 - Mancinelli: «Sono preoccupata ma ora calma e gesso»

7 nov 2019 - Terremoto al Comune di Ancona, corruzione e clientelismo: serie di arresti e indagati

7 nov 2019 - Choc nel Comune di Ancona, arresti ed indagati: sono oltre 30 le persone coinvolte

Dalla politica e le istituzioni

13 nov -2019 - L'idea della giunta, tutela legale per dipendenti e amministratori: "pagano i cittadini"

12 nov 2019 - «Mancinelli e Rovaldi vogliono chiudere la sezione giudiziaria? Chiariscano o faremo esposto in Procura»

12 nov 2019 - "Andare avanti e fare assunzioni": la Cgil incontra la Mancinelli

12 nov 2019 - Che fine fa via Thaon de Revel? "Il Comune ammetta che qualcosa non ha funzionato"

12 nov 2019 - Sospensione Caglioti, Quacquarini (M5S) attacca: «Provvedimento ad orologeria»

12 nov 2019 - Mariani (Lega): «Speculazioni su dolore delle famiglie»

12 nov 2019 - Pd parla di vicenda strumentalizzata: "Subito un'assemblea"

12 nov 2019 - Berardinelli (FI): «Ripristinare subito il gruppo investigatori»

11 nov 2019 - Caso Caglioti, Eliantonio (Fdi): "Metodi da Unione Sovietica. C'è chi ha interesse ad insabbiare l'indagine?"

10 nov 2019 - Lega: «O commissione o dimissioni»

9 nov 2019 - Maggioranza compatta e unita al sindaco Mancinelli

9 nov 2019 - Altra Idea di città convoca un’assemblea straordinaria

8 nov 2019 - Quacquarini (M5S): «Nostre denunce erano sempre inascoltate»

8 nov 2019 - La maggioranza rifiuta la commissione: la Lega attacca

8 nov 2019 - Forza Italia: «Il modello Ancona si è definitivamente sgretolato»

8 nov 2019 - Fratelli d'Italia chiede le dimissioni degli assessori indagati

8 nov 2019 - La sindaca: «Non abbasseremo la testa per una mela marcia»

7 nov 2019 - Corruzione in Comune, l’opposizione chiede la commissione: «E' morta la fiducia in voi»