Raffineria Api, inchiesta chiusa: "Hanno peggiorato la qualità dell'aria"

Sono concluse le indagini sulla raffineria Api di Falconara e si sono chiuse con 2 avvisi di garanzia spediti dalla Procura di Ancona a carico di 3 indagati: l’amministratore delegato, il responsabile dell’ufficio ambiente e sicurezza dell’Api Raffineria di Ancona S.p.a e la società stessa. Per loro le accuse sono una serie di reati ambientali tra cui inquinamento ambientale e getto pericoloso di oggetti. Ma agli indagati sono anche contestati una serie di inadempimenti delle prescrizioni su cui si basavano le autorizzazioni ambientali. Inadempimenti che, in passato, avrebbero anche provocato una serie di esalazioni e cattivi odori nell’ambiente circostante. Sono proprio quelle criticità a dare il via ad una serie di lotte e battaglie civili da portate avanti dai comitati cittadini Mal’Aria e Onda Verde ed è anche dagli esposti di quelle associazioni che ha preso il via l’inchiesta del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Ancona, coordinati dal pm titolare dell’indagine Paolo Gubinelli (foto in basso).

Le accuse

Gli investigatori hanno focalizzato l’attenzione anche sulla fase di attracco allo stabilimento petrolchimico delle navi cisterna, ovvero alla fase di carico e scarico del greggio poiché proprio in concomitanza di tali operazioni, si avvertiva una maggiore percezione dei cattivi odori da idrocarburi da parte della popolazione. Dunque, secondo gli inquirenti, gli indagati non hanno adottato le misure previste dal piano di emergenza interno, omettendo di comunicare alle autorità degli incidenti appena avvenuti, a cui sono seguite l’emissione incontrollata di gas pericolosi, poi ricaduti sul centro abitato di Falconara Marittima ed avvertiti dalla popolazione in varie occasioni nell’arco temporale compreso tra il 2013 ed il 2018. Non solo perché sono accusati di aver deteriorato abusivamente e significativamente in maniera misurabile, la qualità dell’aria di Falconara Marittima come emergerebbe da tutta una serie di segnalazioni arrivate dall’area urbana interessata e dalle rilevazioni effettuate dagli organi tecnici.

