Incendio in un'azienda, le fiamme si propagano nel magazzino: arrivano i pompieri

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:00, due squadre dei Vigili del Fuoco si sono recate nel comune di Trecastelli in via dell'industria per l'incendio di un magazzino di una ditta. Le squadre sul posto hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Nessuna persona è risultata coinvolta.

