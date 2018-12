Le fiamme distruggono 5 villette, serve tutta la notte per spegnere l'incendio

Le fiamme distruggono 5 case e i vigili del fuoco devono lavorare tutta la notte per spegnere l’incendio. Sono infatti terminate stamane le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle 5 villette andate a fuoco in contrada Brilli a Sarnano (Macerata).

Tutti appartamenti con struttura in legno, dove le fiamme si sono sprigionate ieri pomeriggio. I vigili del fuoco sono arrivati da Macerata, Tolentino, Amandola, Camerino e Ascoli. Hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell'incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti e non sono state coinvolte persone, anche se dentro un appartamento c’era una famiglia e sembrerebbe che la causa del grosso rogo possa essere stato un camino acceso e non controllato.