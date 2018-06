Incendio in un appartamento, fiamme davanti al campo sportivo

JESI - Incendio oggi pomeriggio in una palazzina delle case popolari di via Granita, davanti al campo sportivo "Paolo Pirani". Per cause ancora in fase di accertamento le fiamme si sono sviluppate all'interno della casa quando per fortuna era vuota. Tanta paura quindi ma nessuna grave conseguenza con i vicini che hanno dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e spento il rogo. Intervenuti anche Carabinieri e Polizia oltre ad un'ambulanza della Croce Verde di Jesi.