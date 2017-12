Incendio nell'appartamento, paura per un uomo rimasto ustionato

L’appartamento va a fuoco e un uomo rimane ustionato. E’ quanto accaduto ieri sera in piazza d’Armi intorno alle 20 quando in una casa è scoppiato un incendio di cui si sono accorti i residenti della zona anche dall’appartamento usciva una colonna di fumo nero e denso visibile anche da chilometri. Ma dentro c’era ancora l’inquilino che è uscito dall’appartamento con parte dei vestiti in fiamme. Tanta la paura per l’uomo che, per fortuna, è stato subito soccorso dai vicini di casa prima e dai soccorsi del 118 poi che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale con un codice di media gravità.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Ancona intervenuta con l’autobotte per spegnere l’incendio dentro la casa, rimasta ampiamente lesionata dalle fiamme.