Dentro l’inferno, i vigili del fuoco lottano contro il mostro di fuoco – VIDEO

100 mila litri d’acqua, forse di più. Tanto ha richiesto l’incendio che all’alba ha divorato i capannoni dell’azienda Tontarelli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 5,30 di martedì con diversi mezzi tra autobotti e autogru e decine di uomini arrivati da tutta la provincia. Hanno ingaggiato un vero e proprio duello con le fiamme alte decine di metri. Il fuoco infatti è arrivato oltre il tetto della struttura e la colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Le temperature sprigionate dall’incendio hanno toccato diverse migliaia di gradi centigradi e a rendere ancor più pericoloso il lavoro dei pompieri c’era anche il pericolo di cedimento dei pilastri di calcestruzzo e dello stesso tetto.

L’acqua per domare le fiamme è stata prelevata anche da alcuni silos della stessa Tontarelli che si trovano in un plesso non toccato dal fuoco e anche da ditte esterne, ma non è ancora finita. I vigili del fuoco infatti monitoreranno anche nelle prossime ore il deposito di cenere e di fuligine, dove solitamente si nascondono possibili altri inneschi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani e il personale dell'Arpam, quest'ultimo chiamato a monitorare la qualità dell'aria in conseguenza del rogo.