Tir in fiamme, paura per un camionista: l'incendio distrugge il mezzo

Incendio nel pomeriggio di ieri a Jesi sulla provinciale 362, strada che dal Minonna porta verso Santa Maria Nuova. Le fiamme hanno interessato un camion che stava procedendo in discesa in direzione della città leoncella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Paura per il camionista che per fortuna è riuscito ad uscire dal mezzo prima che venisse distrutto dall'incendio. Disagi per gli automobilisti per tutta la durata dell'intervento.