Incendio, a fuoco il tetto di una palazzina: appartamento inagibile

Oggi alle ore 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano, in via Umberto I°, per un incendio in un tetto. Per cause in fase di accertamento andava a fuoco il sottotetto di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco hanno confinato e spento le fiamme, successivamente hanno coperto provvisoriamente il tetto andato a fuoco con dei teloni. In rinforzo alla squadra di Falconara è intervenuta l’autoscala dalla sede centrale di Ancona. Non si segnalano danni a persona, l’appartamento è stato dichiarato inagibile.