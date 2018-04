Incendi, a fuoco il tetto di un'abitazione

Nel primo pomeriggio di oggi alle ore 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano in località Colle Paganello per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco il tetto di un'abitazione. I vigili del fuoco, utilizzando la termocamera, hanno localizzato il punto d’innesco, con la motosega hanno tagliato il tetto per spegnere le fiamme. Per fortuna non si segnalano danni a persona e l’appartamento non ha subito danni.