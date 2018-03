Prende fuoco il tetto di un'abitazione, evacuate 4 persone e casa inagibile

Nella tarda serata di ieri alle 21 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Che Guevara per un incendio. Per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco il tetto in legno di un' abitazione. I vigili del fuoco hanno evacuato le quattro persone residenti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. L’appartamento è stato dichiarato inagibile mentre per fortuna non si segnalano danni a persona.