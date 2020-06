Incendio in città, fiamme a pochi passi dalle case: sul posto i pompieri

ROSORA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, intorno le 17,05, per l'incendio di alcuni sterpi. La squadra proveniente da Jesi ha utilizzato un'autobotte ed un mezzo 4x4 ed è riuscita a spegnere i circa 700 mq di stoppie che stavano prendendo fuoco in un campo adiacente al centro abitato. La zona è stata poi messa in sicurezza e per fortuna non sono state segnalate persone coinvolte.

