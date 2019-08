Bruciano le sterpaglie a due passi dalla spiaggia del Conero

Oggi alle 13,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sirolo, nel parcheggio dei motorini della spiaggia Urbani. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco la sterpaglia che costeggia il parcheggio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla sola sterpaglia, successivamente hanno bonificato la superficie interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.