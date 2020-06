Incendio a Portonovo, in arrivo due super esperti: indagheranno anche i Ris

Anche i Ris indagheranno sull'incendio di SpiaggiaBonetti. La Procura di Ancona, infatti, ha deciso di nominare due super esperti per risolvere il giallo di Portonovo: venerdì (19 giugno) il pm Marco Pucilli conferirà l’incarico congiunto a un professionista specializzato in sicurezza e chimica industriale e ad un investigatore dei Ris che in passato si è già occupato della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Insieme, si occuperanno di ricostruire in un nuovo sopralluogo la dinamica del rogo che nella notte tra il 29 e il 30 maggio ha distrutto lo stabilimento balneare di Paolo Bonetti e di eseguire accertamenti per isolare eventuali tracce di sostanze acceleranti sui resti recuperati dai carabinieri del Norm, guidati dal comandante Vittorio Tommaso De Lisa.

In particolare, dovrà essere studiato un reperto rinvenuto nell’ala posteriore dello chalet che presenta una combustione particolare, dalla quale si potrebbe risalire all’innesco che potrebbe coincidere con il quadro elettrico che si trovava nella zona dello spogliatoio. E’ una teoria tutta da verificare perché la scena di devastazione era tale che gli investigatori e i vigili del fuoco, intervenuti all’alba del 30 maggio dopo la segnalazione di un grossista arrivato nella baia per consegnare delle bibite, non hanno potuto raccogliere elementi in grado di far propendere per il dolo o una causa accidentale. Dunque, si continua a indagare a 360 gradi nella consapevolezza che il rogo si è scatenato poco prima della mezzanotte, come confermato della immagini delle telecamere della zona. +