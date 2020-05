PORTONOVO - Incendio all'alba nello stabilimento balneare Spiaggai Bonetti. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco che con tre automezzi sono riusciti a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Per fortuna nessuno era presente all'interno del ristorante e non ci sono persone coinvolte. Le immagini mostrano la furia delle fiamme che hanno praticamente distrutto parte della struttura. IL VIDEO