Incendio Spiaggia Bonetti, Ris già al lavoro: occhi puntati su una porta dello stabilimento

Sono in corso a Portonovo i rilievi degli esperti nominati dalla procura per risalire alle cause dell’incendio che la notte tra il 29 il 30 maggio ha distrutto lo stabilimento Spiaggia Bonetti (GUARDA IL VIDEO). Il consulente del Ris, vicebrigadiere Giovanni Russolillo, e l’ingegner Gianluigi Guidi, specializzato in sicurezza antincendio, sono arrivati a Portonovo intorno alle 12 accompagnati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e del Nucleo investigativo. E’ stato prelevato un pezzo di porta dello spogliatoio dello chalet, parzialmente conservato ma con segni dell’incendio nella parte inferiore. La porta verrà analizzata insieme ad altri elementi che verranno eventualmente raccolti.

SERVIZIO IN AGGIORAMENTO