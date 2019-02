Incendio nella soffitta di una palazzina

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano in via San Lorenzo per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andato a fuoco del materiale ammassato in una soffitta di una palazzina, i vigili del fuoco hanno utilizzato l’autoscala e vari estintori per spegnere le fiamme. Particolare attenzione è stata rivolta alla messa in sicurezza dei travetti in legno del sottotetto, non si segnalano persone coinvolte.

