Inferno di fuoco in casa, bambina muore carbonizzata: salve la mamma e la sorellina

Tragedia nella notte: un incendio ha devastato un’abitazione e le fiamme hanno ucciso una bambina di 8 anni. E’ accaduto a Servigliano, nel Fermano. Indagano i carabinieri della Compagna di Montegiorgio, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al 118.

Erano le 3 della notte appena passata quando, per cause in corso di accertamento, forse per un corto circuito, il rogo è divampato all’interno dell’abitazione nel centro storico del paese, dove stavano dormendo una mamma originaria della Bulgaria con le due figlie piccole. La casa è stata subito invasa dal fumo. La donna ha subito provato a mettere in salvo la sua famiglia.

E’ riuscita a portare all’esterno una delle due figlie, di 6 anni. La sorella maggiore, di circa 8 anni, purtroppo è rimasta intrappolata tra le fiamme ed è morta. La donna e la figlioletta sopravvissuta, sotto choc, ora sono ricoverate all’ospedale di Fermo per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita.