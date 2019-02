Scoppia un incendio nella palazzina, locali dichiarati inagibili: proprietario ustionato

Alle 22,30 circa di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Serra de Conti in via Granelli per un incendio in una abitazione. Per cause in fase di ricostruzione, è andata a fuoco una palazzina posta su due livelli abitata da una famiglia. I pompieri, intervenuti dai distaccamenti di Arcevia e Jesi, hanno soccorso le persone e alcuni animali che erano all’interno dell’appartamento, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Seppur lieve c'è anche un ferito perché il proprietario della casa, forse nel tentativo di spegnere le fiamme all'inizio del rogo, è rimasto leggermente ustionato ed è stato medicato sul posto dal personale medico del 118. Il palazzo è stato dichiarato inagibile.